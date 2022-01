En alarm gik i statsministerens hjem. Og pludselig blev svensk traume vækket

Få dage før jul gik alarmen i den svenske statsministers private hjem uden for Stockholm. Ved et uheld havde et rengøringsfirma udløst alarmen, og da politiet nåede frem til socialdemokratiske Magdalena Anderssons bolig, viste det sig, at den ene af de to rengøringsassistenter ikke havde opholdstilladelse i Sverige. Det skriver den svenske avis Expressen.