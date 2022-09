En anti-woke osteelsker: Bag om Storbritanniens nye premierminister

Mandag eftermiddag blev det officielt. Liz Truss tager over for Boris Johnson som leder af Det Konservative Parti og kommer fremover til at svinge taktstokken som premierminister i det britiske parlament.

Selvom hun ikke er ny i britisk politik, er Liz Truss sammenlignet med sin forgænger et meget ubeskrevet blad herhjemme. Men hvad skal vi egentlig tænke om hende?

Kristeligt Dagblad har samlet ni interessante fakta om alt fra skiftende politiske standpunkter til ostepræferencer for at give dig en idé.

Endnu en Oxford-politiker

Liz Truss blev født i 1975 i universitetsbyen Oxford, hvor hun - som mange premierministre før hende - også tog sin uddannelse. Hun færdiggjorde en uddannelse i filosofi, politik og økonomi i 1996 og blev kort efter ansat i den britiske oliegigant Shell. Senere blev hun økonomisk direktør i telefonfirmaet Cable & Wireless, men sagde endegyldigt farvel til erhvervslivet i 2005 for at satse på sin politiske karriere.

Politisk lynkarriere

Liz Truss er steget i graderne med en voldsom hast siden sin indtrædelse i det britiske parlament i 2010. I 2012 udnævnte den daværende premierminister David Cameron hende til uddannelsesminister. Siden har hun blandt andet været justitsminister under Theresa May, og i 2021 udnævnte Boris Johnson hende til udenrigsminister under en større ministerrokade, hvilket blev det sidste stop inden Downing Street 10.

Dårlig taber

At Liz Truss har gjort lynkarriere er måske ikke nogen stor overraskelse. I hvert fald ikke, hvis man lytter til anekdoter fra hendes egen familie. Hendes bror har fortalt til BBC, at familien ofte hyggede sig med at spille brætspil. Så længe den unge Liz Truss vandt. For hvis der var udsigt til et nederlag, kunne hun finde på at udvandre, inden spillet var omme.

Ingen “almisser”

Under den igangværende valgkamp har Liz Truss lovet briterne store økonomiske forandringer - blandt andet i form af skattelettelser. Hun agter også at droppe el-afgifterne på grund af energikrisen, men hun vil til gengæld ikke uddele “almisser” i form af hjælpepakker til de dele af den britiske befolkning, som har svært ved at håndtere de stigende priser.

Brexit-modstander?

I dag er Liz Truss fortaler for Brexit, men det var bestemt ikke tilfældet, da briterne skulle stemme om deres fremtidige EU-medlemskab i 2016.

"Jeg ønsker ikke, at mine døtre skal vokse op i en verden, hvor de skal have visum for at arbejde i Europa, eller hvor de hindres i at skabe en virksomhed på grund af uhyrlige opkaldsomkostninger og handelshindringer,” sagde hun dengang.

Men i 2017 havde hun med egne ord “skiftet mening”. Siden da har Liz Truss været en ferm fortaler for Storbritannien uden for EU, men kritikere har spekuleret i hendes oprigtighed, og om der blot er tale om en snedig politisk manøvre.

Liberal ungdom

Brexit-afstemningen er ikke den eneste gang, Liz Truss har skiftet standpunkt. Hun begyndte sin politiske karriere som studenterformand for centrum-venstre partiet Liberaldemokraterne, og i en optagelse fra en konference i 1994 argumenter en 19-årig Liz Truss for at afskaffe det britiske kongehus.

"Vi liberaldemokrater tror på lige muligheder for alle. Vi tror ikke, at folk er født til at regere,” sagde hun dengang.

"We Liberal Democrats believe in opportunity for all"



Liz Truss - then in her teens - tells the 1994 Lib Dem conference about being filmed by #Newsnight campaigning against the monarchy pic.twitter.com/5TNfI8lUDX — BBC Newsnight (@BBCNewsnight) July 20, 2022

“Ned med Thatcher”

Disse tanker har Liz Truss ikke fra fremmede. Hun er vokset op i et meget venstreorienteret hjem med forældre, der begge “stemmer til venstre for Labour”. Liz Truss kan huske, at hun som barn har deltaget i marcher mod atomkraft og sunget slagsange ved demonstrationer imod Margaret Thatcher. Og hendes far, som er universitetsprofessor, nægtede at hjælpe til, da Liz Truss stillede op til parlamentsvalget i 2010. Hendes mor, som er sygeplejerske, har bakket op om datterens valg trods politiske forskelle.

En anti-woke premierminister

Trods sine liberale rødder har Liz Truss trofast repræsenteret Det Konservative Parti siden 1996. Her har hun særligt gjort sig bemærket i diskussionen om den identitetspolitiske bevægelse, som hun sjældent misser en mulighed for at kritisere.

"Vi afviser identitetspolitikkens nulsumsspil, vi afviser den smålige cancel-kultur, og vi afviser de bløde fordomme og lave forventninger, som holder så mange mennesker tilbage", sagde Liz Truss i 2021, kort efter at være blevet udnævnt som udenrigsminister.

Oste-fanatiker

Mest bemærket har Liz Truss måske gjort sig ved sin kærlighed til ost, som briterne flittigt har joket omkring på de sociale medier.

"Det. Er. En. Skændsel”, lød det fra hende i en lidt for seriøs mine under en tale i 2014, da snakken faldt på den høje andel af ost, som må importeres til Storbritannien. Og den kommentar har den britiske befolkning ikke ladet hende glemme.

Siden da er hun ofte blevet spurgt ind til sine ostepræferencer, og svaret er - ikke overraskende - for det meste de lokale britiske oste fra hendes eget valgområde. Under en tale ved Det Konservative Partis konference i 2018 advarede Liz Truss imidlertid om, at hun var blevet rådet til ikke at tale om ost ved dette års tale.