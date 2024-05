Amerikanske og britiske angreb på byen al-Hudaydah i Yemen har dræbt en og såret adskillige andre.

Sådan lyder det fredag på den yemenitiske tv-kanal al-Masirah, som er styret af houthibevægelsen.

Den amerikanske centralkommando, Centcom, bekræfter angrebet på det sociale medie X.

Her lyder det, at amerikanske og britiske styrker har angrebet 13 houthimål i Yemen, og at angrebene er udført i selvforsvar.

/ritzau/