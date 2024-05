En død og tre er såret efter ukrainsk droneangreb i Rusland

En person er dræbt og tre er såret i et ukrainsk droneangreb i den russiske Orjol-region mandag.

Det siger den regionale guvernør i området, Andrey Klychkov, på beskedtjenesten Telegram.

Ifølge Klychkov ramte et droneangreb en tankstation, hvilket medførte skader. Efterfølgende ramte endnu et droneangreb samme sted, hvilket dræbte en brandmand.

Det ukrainske angreb rammer, mens Rusland de seneste uger har indledt en landoffensiv mod den ukrainske region Kharkiv.

Fredag oplyste Ukraine dog, at det har stoppet den russiske fremrykning og er gået til modangreb.

Lørdag blev 12 personer dræbt i Kharkiv, da et byggemarked blev bombet.

43 personer er såret efter angrebet, mens 16 personer er savnet, fortalte Ukraines indenrigsminister, Ihor Klymenko, søndag formiddag.

Det officielle russiske nyhedsbureau Tass citerer kilder i det russiske militær for at sige, at den ukrainske hær havde omdannet byggemarkedet til en kommandopost og lagerhal for militært udstyr.

Ifølge den ukrainske indenrigsminister brød et område på 13.000 kvadratmeter i brand efter det russiske angreb.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, siger, at der befandt sig over 200 mennesker i byggemarkedet, da det blev ramt af bomber.

Zelenskyj appellerede lørdag igen til Vesten om at sende luftværnssystemer, så den ukrainske hær er i stand til at skyde russiske raketter ned, før de gør skade på liv og ejendom.

/ritzau/Reuters