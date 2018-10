En dødelig bryllupsfest fik på tragisk vis Samihs fars ønske til at gå i opfyldelse

Yemens tre år lange og glemte krig udspiller sig ikke kun ved frontlinjen. I en øde bjerglandsby blev en kærlighedsfest for 300 gæster forvandlet til en ligplads, hvor seksårige Samih tryglende forsøgte at vække sin far til live igen, og som den eneste fra sin landsby overlevede

Ildkuglen faldt fra himlen præcis klokken 22.09. Det er ikke et tidspunkt, som landsbyboerne i al-Raqah i Yemens Hajjah-region lige glemmer. For straks efter indtraf helvede på jord.

”Da den ramte, var der rød ild overalt. Og så kom fragmenterne.”

Med ivrige fagter og van-drende blandt murbrokker, rester af falmede blomsterkranse, en sandal, et bælte og støv synes præcisionen i Mohammed Yahia Ali al-Musabs beskrivelse ikke at fejle noget. Hverken om de 60 retter mad, der var sat frem i festteltet. Om honningen og khat-mængderne, der var gjort klar. Om flyene, der så underligt og sporadisk kredsede i luften det meste af dagen. Om den traditionelle dans og musik. Om klapsalverne. Aftenbønnen. Selfie-billederne. Og så om himlen, hvorfra det pludselig lød, som om nogen tog ladegreb.

”Se. Gommens bryllupskåbe ligger her. Du kan se hans navn indeni,” siger han uden at anse det for nødvendigt at nævne det blod, der er størknet på den hvide dragt. Søndag den 22. april sad den på den 20-årige Yahia Jafar Musabi. Som brudgom centrum i en stort anlagt bryllupsfest, hvor 300 gæster var inviteret. Ægteskabet mellem ham og hans tilkomne, Fatem Ahlam Yahia, skulle fejres.

”Vi havde sparet op. Naboer og familie havde spædet til. Vi ville bare feste og være glade. Men en lykkelig dag blev forvandlet til ulykke,” fortæller Mohammed Yahia Ali al-Musab, gommens onkel, og slår i næste nu armen ud mod en dreng, der kommer humpende.

Den 13-årige Bedir er et af ofrene fra den aften, da ilden fra et saudi-ledet luftangreb kostede ham den venstre fod.

”Jeg hørte den slet ikke. Jeg så den heller ikke. Jeg løb og legede derovre. Da jeg vågnede, vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre. Jeg græd bare,” siger han spagt og hvilende på de krykker, der nu skal følge ham resten af livet.

”Jeg leger ikke mere, aldrig”, siger han nøgternt.

Kristeligt Dagblad er taget til Yemen. Det svært tilgængelige land, som i over tre år har været hærget af en borgerkrig. Hvor over 10.000 dræbte, 50.000 sårede og over 2,2 millioner internt fordrevne blot er mudrede mørketal, siden en sunni-koalition med Saudi-Arabien i front i foråret 2015 gik ind i krigen for med militær overlegenhed at få genindsat eksilregeringen og fordrevet de iransk-støttede shia-muslimske houthi-oprørere i nord.

Det er første gang i tre år, at danske journalister har fået adgang til det nordlige Yemen, hvor selv nødhjælpsorganisationer med jævne mellemrum bliver bandlyst. Men det er langtfra første gang, at krigen kræver civile ofre.

På vej gennem landet har vi konstateret det i ruinerne fra et kolera-center. Det skulle fungere som medicindepot og behandlingssted for den sygdom, der sidste år udviklede sig til en reel epidemi med over 700.000 smittede. For tre måneder siden blev det destrueret af et saudi- ledet luftangreb.

I naboprovinsen Sadah har vi set det i resterne fra en Unicef-dreven vandstation. Midt i et øde bjergområde er det svært at forestille sig, at angrebet var andet end kynisk krigsførelse, da op imod 30.000 landsbyfolk dermed er afskåret fra rent drikkevand – en livsnødvendig mangelvare i Mellemøstens i forvejen fattigste land. Og få dage efter hører vi om et nyt luftangreb, hvor en skolebus med børn er blevet ramt.

Den nat, hvor bryllupsmassakren i al-Raqah fandt sted, modtog Læger uden Grænser 63 sårede, der i første omgang ankom på æselryg. Senere kørte ambulancerne med seks patienter ad gangen. Mindst 22 mennesker blev dræbt, men flere internationale medier har meldt om både 40 og 50 døde.

Hvorfor bombe et bryllup i midten af ingenting?

”Det skal du da spørge dem om,” slår Mohammed Yahia Ali al-Musab ud med armene.