En dræbt og en alvorligt såret efter to skudepisoder i Stockholm

Tirsdag er en person dræbt og en anden alvorligt såret efter to skudepisoder nær den svenske hovedstad Stockholm.

Omkring klokken kvart i fire tirsdag modtog politiet i Stockholm de første meldinger om skud nær broen til Lidingø, som ligger øst for Stockholm. Her fandt redningspersonale en mand født i 60'erne med skudsår.

Han blev fløjet i en helikopterambulance til et sygehus, men det lykkedes ikke lægerne at redde hans liv.

Imens lægerne kæmpede for at redde mandens liv, fortalte vidner politiet om to personer, der var set flygte fra stedet, hvor skuddene faldt, i først en bil og siden til fods.

- Vi frihedsberøvede personer i området, men mere kan jeg ikke sige, oplyste Anna Westberg, der er talskvinde for politiet i Stockholm-området.

Derudover satte politiet vejspærringer op på vejene ind til Stockholm.

Ved 18.30 måtte politiet dog opgive den mere akutte del af deres efterforskning. Politiet mistænker dog stadig, at de anholdte personer er indblandet i skyderiet.

En halv time senere fik politiet meldinger om nye skud. Denne gang kom anmeldelse nordvest for Stockholm fra Barkaby.

Da politiet kom frem, fandt betjente en person, der var ramt af skud. Han er blevet bragt på hospitalet med alvorlige skader.

- Der pågår en indsats, og vi taler med vidner. Vi søger de her gerningspersoner og arbejder med at få fat i mere informationer, forklarer Anne Westberg.

Tilsyneladende er en gerningsmand kørt op på siden af en bil og har skudt en person i bilen.

Ingen er blevet anholdt for den anden skudepisode. Ifølge det svenske nyhedsbureau TT er der endnu ingen oplysninger om, hvorvidt de to skudepisoder har en sammenhæng.

- Man kan ikke udelukke det, men for nu behandler vi det som to separate hændelser, siger Anne Westberg.

/ritzau/TT