En dræbt og flere såret i knivangreb i italiensk indkøbscenter

Formodet psykisk syg mand stak folk ned i et indkøbscenter i Milano. En 46-årig mand er anholdt.

Én person er dræbt og flere såret, efter at en mand torsdag har stukket mindst fem mennesker ned i et indkøbscenter i den norditalienske by Milano.

Det skriver italienske medier ifølge BBC.

Tre ofre er bragt til hospitalet med alvorlige kvæstelser, skriver nyhedsbureauerne Ansa og Adnkronos.

Manden nåede at såre mindst fem, inden han blev overmandet af andre, der befandt sig i indkøbscentret.

Blandt de sårede er en spansk fodboldspiller, Pablo Marí, som spiller for klubben AC Monza.

Den 46-årige gerningsmand er nu i politiets varetægt.

Foreløbig er der ikke noget i efterforskningen, der tyder på, at der skulle ligge et terrormotiv bag knivangrebet, lyder det fra italiensk politi.

Ifølge den italienske tv-station Rai er der formentlig tale om en psykisk syg mand.

/ritzau/dpa