En dræbt og ni såret efter flere knivstikkerier i London

En mand har mistet livet, mens to er i kritisk tilstand efter flere voldelige episoder i det sydlige London.

En person er blevet dræbt, og ni personer er blevet såret efter en række knivstikkerier i det sydlige London sent fredag.

Det oplyser Londons Metropolitan Police ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Politiet siger, at mindst fem separate voldelige episoder bliver efterforsket, men at intet tyder på, at de alle har en sammenhæng.

De fleste af episoderne har fundet sted i området omkring bydelen Croydon. Betjente i området har derfor fået bevilget ekstra beføjelser til at stoppe og undersøge folk indtil lørdag morgen.

Politiinspektør ved London Metropolitan Police, Nicky Arrowsmith, bekræfter i en udtalelse, at der har været "et antal unødvendige og fuldstændig afskyeligt voldelige stridigheder".

- Heriblandt en, der på tragisk vis har resulteret i, at en person har mistet livet, siger hun.

Nicky Arrowsmith tilføjer, at politiet har sendt yderligere patruljer til området for at forhindre mere vold.

Ifølge nyhedsbureauet dpa er det en mand, som har mistet livet. Dpa skriver også, at to af de sårede er i kritisk tilstand.

London Metropolitan Police oplyser ifølge nyhedsbureauet, at én mistænkt gerningsmand er blevet anholdt. Det samme er et af ofrene.

/ritzau/