En drøm om at sikre arv og eftermæle har gjort Putin parat til krig

Med Sovjets sammenbrud bortgik det historiske Rusland. Sådan lød ordene fra den russiske præsident, Vladimir Putin, på forfatningsdagen den 12. december på statsligt tv i et program om Ruslands nyere historie. Ordene var møntet på, at det russiske imperium efter 400 års territorial ekspansion – fra Ivan den Grusomme over Peter den Store, Katarina den Store, Aleksander den Første og frem til Stalin – var kollapset med Sovjetunionens sammenbrud og tabet af de øvrige sovjetrepublikker.