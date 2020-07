En er død efter kran væltede ned i huse i London

Brandfolk arbejder fortsat på at få folk ud af huse i det østlige London, som en kran er væltet ned i.

En person er omkommet, efter at en 20 meter høj kran er væltet ned i to rækkehuse i det østlige London.

Redningsmandskab arbejder onsdag eftermiddag på stedet for at forsøge at befri flere personer, som er fanget i de ramte bygninger.

Der er meldinger om, at mindst én person er savnet, skriver brandvæsnet i London på sin hjemmeside.

- Vores eftersøgningshold er i gang med en kompleks redningsaktion og bruger specialudstyr til at gennemsøge ejendommene, skriver brandvæsnet.

Ud over den dræbte person er fire tilskadekomne. To af dem er bragt til hospitalet med skader i hovedet, hedder det i meddelelsen.

Ejeren af et af rækkehusene fortæller til tv-stationen Sky News, at han "så denne store røde ting falde ned" og omgående løb fra stedet.

- Jeg troede, at nu var det slut, fortæller han.

Men manden er sluppet med skrækken og materielle skader.

- Hele taget på mit hus er væk. Det er helt skævt. Og jeg har fået lidt af et chok.

Ud over de to rækkehuse har kranen også ramt en etageejendom, der er ved at blive bygget.

