En er død og en savnes efter flystyrt ved Norrköping

En person er død, efter at et mindre sportsfly er styrtet i havet ud for den svenske by Norrköping. Det oplyser svensk politi søndag aften.

Flyulykken skete søndag omkring klokken 20.00.

- Det er et lille propelfly, som vi via radar så miste en del højde. En person, der kontaktede alarmcentralen, hørte et stort plask fra vandet, siger Sara Eriksson, pressechef ved Sjöfartsverket, der svarer til danske Søfartsstyrelsen.

Det menes, at to personer befandt sig om bord på flyet.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har fundet et lig i vandet og fortsætter med at lede efter den anden person, siger Sara Eriksson.

Kristoffer Eriksson, der er befalingsmand for politiet i regionen, siger, at politiet endnu ikke har fastslået identiteten på den omkomne.

Derfor kender politiet heller ikke hverken køn eller alder på personen, der har mistet livet i ulykken.

Det er Sjö- och flygräddningscentralen, der leder redningsindsatsen. I indsatsen deltager en helikopter, både og dykkere. De leder både efter en af passagererne og flyet.

- Vi har et antal dykkere fra redningstjenesten, som leder et sted, hvor der kommer olie op, som indikerer, at der er et vrag. Vi mistænker, at det kan dreje sig om et fly, siger Sara Eriksson.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi har også fundet mindre dele fra et fly i vandet, men ikke et flyvrag.

Flyet var lettet fra en lufthavn i Polen, og af ukendte årsager ændrede det undervejs sin rute.

- Flyet afgik fra Polen og skulle til Dala-Järna (lufthavn i det centrale Sverige, red.), men ændrede destination til Skavsta (en lufthavn nær Stockholm, red.), siger Karin Ellström, der er vagtchef ved Luftfartsverket.

Ifølge Sjöfartsverket er flyet af modellen Rallye, som er et lettere propelfly.

/ritzau/TT