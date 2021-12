En er død og flere savnes efter bygningskollaps i Italien

Mindst en person er død, og flere savnes i den italienske by Ravanusa på øen Sicilien, efter at flere bygninger lørdag styrtede sammen som følge af en gaseksplosion.

Det oplyser lokale redningsmyndigheder søndag morgen ifølge nyhedsbureauet dpa.

Ifølge Siciliens civile beredskab (DRPC Sicilia) er et lig blevet hevet ud af murbrokkerne i morgentimerne, mens to kvinder med mindre skader er blevet reddet ud i live.

Yderligere otte personer savnes stadig. Blandt dem er to børn og en gravid kvinde, oplyser Ansa. Tidligere forlød det, at et tredje barn også manglede, skriver dpa.

Ifølge det italienske nyhedsbureau Ansa kollapsede "en række bygninger" i Ravanusa efter en eksplosion i en gasledning omkring klokken 20.30 lørdag.

Nyhedsbureauet skriver, at tre bygninger er kollapset, og at yderligere tre er blevet beskadiget.

Ansa citerer en række brandfolk for at sige, at eksplosionen fandt sted på grund af en "meget omfattende gaslækage", der har bygget sig op under jorden.

- Eksplosionen er muligvis blevet udløst af, at en elevator er blevet anvendt, siger brigadechef for brandvæsnet i provinsen Agrigento, Giuseppe Merendino, til Ansa.

- Vi efterforsker videre i de kommende dage. Men det er helt sikkert, at sådan en eksplosion er en yderst usædvanlig begivenhed.

Umiddelbart efter eksplosionen hastede brand- og redningsfolk til stedet for at finde overlevende, mens Ravanusas borgmester, Carmelo D’Angelo, i en video på Facebook opfordrede byens borgere til at hjælpe.

- Der er sket en ulykke. Alle, der har skovle, bulldozere eller andre redskaber, kom og giv en hånd med, sagde han ifølge Italy24news.com.

Ravanusa ligger cirka 176 kilometer syd for Palermo, der er den største by på øen Sicilien.

Ifølge Italy24news.com kunne eksplosionen lørdag aften høres så langt væk som i byen Agrigento, der ligger knap 54 kilometer fra Ravanusa.

Her skulle nogle borgere være gået på gaden i troen om, at der var sprængt en bombe i byen.

/ritzau/