Én er såret i Kyiv efter angreb fra russisk dronesværm

En person er blevet såret i den ukrainske hovedstad, Kyiv, og bliver nu tilset af en læge, efter at en sværm af russiske droner natten til søndag fløj ind over byen.

Det skriver borgmester Vitalij Klytjko på beskedtjenesten Telegram.

Klytjko kunne klokken 00.41 dansk tid berette om, at de ukrainske antiluftskytssystemer var kommet på arbejde, og at stadig flere droner var på vej mod hovedstaden.

- Faldende vragrester i distrikterne Podilskyj, Sjevtjenkivskyj og Svjatosjyn i hovedstaden. Alle tjenester rykker ud, skrev han.

I Solomjanskyj-distriktet var der ildebrand på en vej, hvor brandmænd forsøgte at slukke ilden.

Kort efter klokken 01.00 dansk tid meldte Vitalij Klytjko om, at en enkelt person er kommet til skade.

- En person blev såret i Podilskyj-distriktet.

- Læger tilser vedkommende på stedet, skriver Klytjko.

Rusland sender regelmæssigt droneangreb ind over den ukrainske hovedstad, og selv om det er sjældent, at dronerne rammer deres mål, er det stadig enormt farligt, fordi de nedskudte droner styrter ned i civile områder i Kyiv.

To personer mistede i slutningen af august livet som følge af et droneangreb mod Kyiv, efter at de er blevet ramt af vragrester fra angrebet i distriktet Sjevtsjenkivskyj.

Her var flere end 20 droner og missiler blevet ødelagt af Kyivs luftforsvar i, hvad der af den omkringliggende militæradministration blev vurderet til at være det mest kraftige mod hovedstaden, siden bølgerne af luftangreb mod Kyiv for alvor blev genoptaget i foråret.

Kyiv ligger på Dnepr-floden som løber fra Sortehavet ved den ukrainske sydkyst op til grænsen mod Belarus. Hovedstaden ligger næsten 500 kilometer fra grænsen til den østlige region Donetsk, hvor de fleste af kamphandlingerne i Ukraine foregår.

