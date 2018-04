En er skadet efter svenske naziprotest ved USA's ambassade

Den Nordiske Modstandsbevægelse kastede med kanonslag mod USA's ambassade i protest mod angreb i Syrien.

En embedsmand på den amerikanske ambassade i Stockholm blev kvæstet, da nazister fra Den Nordiske Modstandsbevægelse (NMR) for få dagen siden demonstrerede foran ambassaden i den svenske hovedstad.

Det skete under protester mod USA's raketangreb på Syrien.

Kraftige kanonslag skal være kastet ind på ambassadens område, og én person er anholdt.

Det skriver det antiracistiske tidsskrift Expo, som den afdøde krimiforfatter Stieg Larsson var knyttet til.

En ansat på ambassaden har ifølge Expo fået en høreskade.

Nazisterne samlede sig foran ambassaden i søndags for at protestere mod USA's raketangreb i Syrien.

NMR skriver på sin hjemmeside, at det var en "protestaktion" mod USA's angreb.

NMR's ideologi bygger på ideen om en global jødisk konspiration, som USA skal være en del af.

Politiet ønsker ikke at oplyse detaljer om, hvad der skete.

- Der er grunde til, at vi ikke fortæller noget, for det handler om en ambassade, siger en talsmand for svensk politi.

Men han bekræfter, at en person blev anholdt. Efter forhør er denne person løsladt.

Sagen er overgivet til statsanklageren, som skal tage stilling til, om der skal rejses tiltale mod nazisterne.

NMR har eksisteret i lidt over 20 år og er ifølge Expo en af de mest aktive aktører i Sveriges højreekstreme miljø - og en af de mest voldelige.

Nazisterne dyrker en forestilling om den hvide races ret til at dominere. NMR menes også at have hvervet medlemmer i Danmark, Norge og Finland.

