En farce? Nordkorea får FN-skulderklap som formand for nedrustningsforum

Det er kun få dage siden, at FN's Sikkerhedsråd havde sanktioner mod Nordkorea på dagsordenen. Årsagen var, at et-partistyret endnu en gang havde affyret en stribe ballistiske missiler og ifølge amerikanske efterretningskilder desuden er i gang med at videreudvikle sine atomvåben. Men forslaget om hårdere sanktioner faldt, da både Kina og Rusland nedlagde veto.

Så nordkoreanerne slap for straf i denne omgang og fik nærmest en belønning, da de i denne uge overtog formandskabet i det internationale og FN-støttede nedrustningsforum ved navn Disarmament Forum. Det er et forum, hvor 65 medlemslande fra hele verden forsøger at diskutere sig frem til nedrustningsaftaler og afvikling af atomvåben. Set i det lys er det fuldstændig absurd, at et land som Nordkorea, der konsekvent overtræder internationale våbenaftaler, skal sidde for bordenden de næste fire uger, mener den uafhængige organisation, UN Watch, der som navnet siger holder skarpt øje med, hvordan FN og tilknyttede organer agerer.