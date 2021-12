En fjerde kvinde beskylder Mr. Big for seksuelt overgreb

Beskyldninger om seksuelle overgreb og voldtægt hober sig op mod Chris Noth fra serien "Sex and the City".

En fjerde kvinde står nu frem og anklager "Sex and the City"-stjernen Chris Noth for seksuelt overgreb.

Ifølge kvinden truede Noth, der spiller Mr. Big i den populære serie, med at "ødelægge hendes karriere", hvis hun fortalte nogen om overfaldet, der skulle være sket i 2002.

Kvinden - sanger og komponist Lisa Gentile - fortæller på en pressekonference torsdag amerikansk tid, at Noth havde insisteret på at følge hende op til hendes lejlighed i New York City.

Her skulle han angiveligt have befamlet hende og tvunget hende til at røre ved ham. Blandt andet hans penis.

- Det lykkedes mig endelig at skubbe ham væk og komme ud af hans greb og råbe: Nej, jeg vil ikke, fortæller Gentile.

- Han blev ekstremt vred og begyndte at råbe og kalde mig en narrefisse og en kælling.

Ifølge Lisa Gentiles advokat, Gloria Allred, vil hendes klient ikke være i stand til at indgive en klage, da beskyldningerne går næsten 20 år tilbage. Dermed falder de for forældelsesfristen.

Torsdag i sidste uge offentliggjorde magasinet The Hollywood Reporter påstande fra to anonyme kvinder, som beskylder den i dag 67-årige Noth for seksuelle overgreb.

Den ene af kvinderne hævder, at Noth voldtog hende i sin lejlighed i West Hollywood i 2004. Kvinden var 22 år på daværende tidspunkt.

Hun måtte efterfølgende på hospitalet for at blive syet med flere sting på grund af skader, som hun ifølge eget udsagn havde pådraget sig under voldtægten.

Ifølge den anden kvinde blev hun som 25-årig i 2015 udsat for et seksuelt overgreb af Chris Noth, da de sammen var taget tilbage til hans lejlighed i New York efter en date.

Fredag fortalte en tredje kvinde til webmediet The Daily Beast, at Noth overfaldt hende i New York City i 2010, da hun var 18 år.

Mandag offentliggjorde "Sex and the City"-stjernerne Sarah Jessica Parker, Kristin Davis og Cynthia Nixon en udtalelse, hvor de udtrykker støtte til de kvinder, der er stået frem.

Chris Noth benægter beskyldningerne og siger, at møderne skete med "samtykke". Han kalder anklagerne "kategorisk falske".

Noth er i øjeblikket aktuel i sin gamle rolle som Mr. Big - eller John James Preston - i tv-serien "And Just Like That...", der er en efterfølger til "Sex and the City".

/ritzau/AFP