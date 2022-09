En halv million børn er tæt på at dø af sult i Somalia

Over en halv million børn sulter i Somalia, og FN's børneorganisation, Unicef, advarer om, at de vil dø i de kommende uger, hvis de ikke får hjælp.

- Børn dør allerede nu, siger Unicef-talsmanden James Elder i Genève.

Han siger, at de omtalte 513.550 børn er i alderen fra seks måneder til fem år.

- Vores partnere i Somalia melder, at flere af deres nødhjælpscentre er fulde, og at mange syge børn i kritisk tilstand må behandles på gulvet, siger Elder og tilføjer:

– Disse børn er usædvanligt sårbare. Der er op til 11 gange større risiko for, at alvorligt underernærede børn dør af diarré og mæslinger end godt ernærede børn.

FN advarede om dramatisk og overhængende hungersnød i Somalia i forrige uge, og også Røde Kors har for nylig advaret om, at millioner af mennesker på Afrikas Horn ikke ved, hvordan de skal få deres næste måltid.

En embedsmand fra en somalisk region har beskrevet, hvordan udsultede mennesker går lange afstande med børn på skuldrene for at flygte fra tørke og voldelige angreb fra den militante gruppe al-Shabaab. Nogle børn dør undervejs.

Al-Shabaab er en islamistisk gruppe tilknyttet al-Qaeda.

Afrikas Horn står over for en femte fejlslagen regnsæson i træk.

I 2011 kostede en hungersnød i Somalia mere end 250.000 mennesker livet, de fleste af dem små børn.

- Mellem januar og juli i år er omkring 730 børn bekræftet døde på mad- og ernæringscentre over hele landet. Tallet kan dog være højere, da mange dødsfald ikke bliver registreret, sagde Unicefs Somalia-repræsentant, Wafaa Saeed, på et pressemøde i Genève i sidste uge.

USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, siger, at USA er "dybt bekymret over denne dystre prognose og det store behov for hjælp i hele landet og regionen".

