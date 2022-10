En kvart million lejligheder i Kyiv er uden strøm efter angreb

Både el og vand har været en mangelvare for borgere i Kyiv efter russiske angreb mandag.

Mandag aften er 250.000 lejligheder i den ukrainske hovedstad, Kyiv, fortsat uden strøm.

Det oplyser byens borgmester, Vitalij Klitsjko, i kølvandet på russiske angreb mandag morgen på Kyivs energiforsyning.

Der mangler vand i omkring 40 procent af forbrugsstederne.

Det betyder, at situationen er blevet bedre siden morgenstunden, hvor omkring 80 procent manglede vand. Her manglede omkring 350.000 hjem el.

Klitsjko forventer, at situationen vil blive yderligere stabiliseret i de sene aftentimer.

Tirsdag vil man indføre yderligere elbesparende tiltag, melder Klitsjko.

Metroen vil køre mindre hyppigt. Derudover ventes eldrevne sporvogne og elbusser at blive udskiftet med modeller, der kører på benzin.

En række eksplosioner rystede mandag morgen den ukrainske hovedstad, Kyiv.

Der blev samtidig meldt om russiske missilangreb i det nordlige, østlige og centrale Ukraine.

Rusland har optrappet missilangreb mod Ukraine i de seneste uger.

Det er sket, efter at den russiske sikkerhedstjeneste FSB har givet Ukraine skylden for en eksplosion, som forårsagede ødelæggelser på Krim-broen.

Krigen i Ukraine ventes snart at gå ind i en fase, hvor vinteren får større betydning.

En hård vinter ventes at udfordre begge krigende parter.

I forhold til udstyr er ukrainerne godt stillet med den støtte, de modtager fra Nato og andre lande.

Modsat har Rusland kæmpet med logistikken i løbet af krigen, hvorfor vinteren kan vise sig at blive en stor udfordring for russerne.

Rusland kan dog tænkes i højere grad at ville angribe energiinfrastruktur i vintermånederne for at give den ukrainske civilbefolkning problemer.

/ritzau/dpa