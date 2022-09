En kvart million mennesker besøgte dronning Elizabeths kiste

Der var undervejs omkring et døgns ventetid for at besøge Westminster Hall under dronningens lying-in-state.

Cirka 250.000 mennesker var forbi dronning Elizabeths kiste for at sige farvel til hende forud for mandagens statsbegravelse.

Det oplyser den britiske kulturminister, Michelle Donelan, tirsdag.

- Tallet er cirka omkring 250.000. Vi er ved at gennemgå de endelige tal, siger hun til den britiske radiostation Times Radio.

De endelige tal vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt, tilføjer hun.

Dronningens såkaldte lying-in-state begyndte onsdag 14. september klokken 18.00 lokal tid.

Køen til at se dronningens kiste lukkede sent søndag, og den sidste gæst var forbi omkring klokken 06.30 mandag.

Dermed var der åbent for besøg i sammenlagt cirka fire et halvt døgn - 108,5 time. Det betyder, at der var cirka 2300 besøgende i timen.

Køen til kisten nåede undervejs en længde på op mod 16 kilometer.

Køen zigzaggede sig knap fem kilometer gennem Southwark Park og gik herefter godt 11 kilometer langs floden Themsen til Westminster Hall.

Den enormt lange kø blev undervejs et slags fænomen i sig selv.

Over 500 toiletter blev sat op på køens rute, og de ventende fik udleveret farvede armbånd, så de kortvarigt kunne forlade køen og komme tilbage igen. Det skriver det britiske medie BBC.

Flere prominente navne var forbi kisten for at tage afsked med dronningen.

Dronning Margrethe og kronprins Frederik var forbi søndag - dagen inden at omkring 2000 mennesker deltog i dronningens statsbegravelse.

Den allersidste besøgende var Chrissy Heerey, der til daglig arbejder i det britiske luftvåben. Hun nåede natten til mandag gennem køen to gange.

Det skriver det britiske medie Sky News.

- Jeg har svoret min loyalitet til hende (dronningen, red.). Jeg er virkelig stolt over at være i luftvåbnet og have tjent hende.

- Jeg er virkelig stolt og beæret over, at jeg fik det privilegie at gå igennem igen og selvfølgelig også at være den sidste person, sagde hun mandag.

/ritzau/Reuters