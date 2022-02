En kvinde og to mænd stukket ned foran restaurant nær Stockholm

Tre personer er natten til søndag blevet stukket ned under et slagsmål uden for en restaurant i Sundbyberg nord for Stockholm.

Politiet blev kaldt til stedet kort før klokken 01.30.

En kvinde og to mænd i 40'erne er ifølge politiet blevet såret af en skarp genstand - formentlig en kniv.

To af dem er lettere tilskadekomne, mens tilstanden på den tredje person, der er blevet kørt på hospitalet, er ukendt. Det siger vagtchef ved politiet i Stockholm Jens Mårtensson.

Artiklen fortsætter under annoncen

Motivet bag slagsmålet er endnu ukendt. Men politiet formoder, at der kan være tale om en form for trekantdrama.

To mænd er blevet anholdt under mistanke om grov vold, siger Jens Mårtensson.

De anholdte er ligesom ofrene i 40'erne. Skænderiet menes at være opstået efter en fest inde i restauranten.

/ritzau/TT