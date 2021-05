En lærer og flere børn er dræbt i russisk skoleskyderi

Mindst syv personer meldes dræbt, efter at to gerningsmænd gik til angreb mod en skole i Kazan.

Et skoleskyderi i det sydvestlige Rusland har kostet mindst syv personer livet.

Det oplyser beredskabsmyndighederne ifølge det russiske nyhedsbureau RIA.

De døde tæller angiveligt en lærer og flere elever. Foruden de dræbte er fire blevet bragt til hospitalet, siger myndighederne til RIA.

Skolen, hvor angrebet fandt sted, ligger i den russiske by Kasan. Det er Ruslands femtestørste by, og den ligger cirka 800 kilometer øst for Moskva.

/ritzau/Reuters