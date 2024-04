En leder fra Libanons Hizbollah blev dræbt af Israel

En leder fra Libanons Hizbollah-milits er tirsdag blevet dræbt ved et israelsk angreb i det sydlige Libanon. Det oplyser det israelske militær, IDF.

Hizbollah-lederen Ismail Yusef Baz, som havde kommandoen for Hizbollahs kystsektor, blev dræbt efter et droneangreb mod Israel tidligere på dagen.

Israelernes angreb i Libanon var rettet mod landsbyen Ain Baal, der ligger ved den større by Tyre. Det skriver The Times of Israel.

Hizbollah har i en erklæring bekræftet, at Baz er blevet dræbt, men de oplyser ikke noget om hans funktion eller rang.

Det islamistiske Hizbollah i Libanon bliver ligesom Hamas i Gaza og Houti-oprørerne i Yemen støttet af Iran.

Konflikten er taget til mellem Hizbollah og Israel efter kampe frem og tilbage over grænsen mellem Libanon og Israel siden krigen i Gaza begyndte efter et Hamas-angreb på Israel 7. oktober.

Kampene i de seneste døgn sket på et tidspunkt, hvor det internationale samfund har taget afstand fra et iransk bombardement af Israel i weekenden.

Iran sendte 300 missiler og droner mod Israel, men over 90 procent af dem blev skudt ned af Israel og dets allierede. Israel er under internationalt pres for at udvise tilbageholdenhed i forhold til et angreb på Iran.

Bekymringen for et omfattende israelsk modsvar er stor, fordi det kan skubbe regionen tættere på krig. Iranske ledere har allerede advaret om, at Iran vil reagere voldsomt, hvis Israel slår igen.

Hizbollah sendte tirsdag to droner ind i israelsk luftrum. De eksploderede nær Beit Hillel i den nordlige del af ifølge IDF.

Lokale myndigheder siger, at tre personer blev såret.

/ritzau/Reuters