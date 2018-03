Efter fejlslagen militær strategi: Nigeria vil nu forhandle med Boko Haram

Nigeria åbner nu for at forhandle med Boko Haram om bortførte piger. Den hårdtslående militære strategi over for terrororganisationen har ikke virket, vurderer amerikansk forsker

Nigerias regering forsøger tilsyneladende at gå nye veje i sin årelange kamp mod Boko Haram, som for tre uger siden bortførte omkring 110 skolepiger fra den nordøstnigerianske landsby Dapchi. Massebortførelsen er blot den seneste tragedie i en lang række af terrorangreb og bortførelser, og hidtil har den nigerianske regerings reaktioner på terroren været at slå hårdt militært ned på den islamistiske terrorgruppe.