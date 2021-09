En måned efter Kabuls fald strammer økonomisk krise til

- Sikkerheden er ret god, men vi tjener ingen penge.

Så kort beskriver en lokal butiksindehaver tilstanden i Afghanistans hovedstad, Kabul, fire uger efter at den islamistiske Taliban-bevægelse overtog magten i landet.

Udtalelsen illustrerer ifølge nyhedsbureauet Reuters den udfordring, som den islamistiske Taliban-bevægelse står over for med hensyn til det krigshærgede lands økonomi.

Trods milliarder af dollar i udviklingsbistand fra det internationale samfund gennem flere årtier, så er Afghanistans økonomi så dårlig, at FN's Fødevareprogram har advaret om, at der i løbet af få uger kan opstå så alvorlig mangel på fødevarer, at 14 millioner afghanere vil nærme sig sultegrænsen.

Mens der i den vestlige verden er megen opmærksomhed på, om den nye Taliban-regering vil holde dets løfter om at beskytte kvinders rettigheder, så har mange afghanere kun en ting i tankerne, og det er at holde sig i live.

- Alle afghanere er sultne. De har ikke så meget som en eneste pose mel eller madolie, siger en indbygger i Kabul.

Lange køer af mennesker kan ses foran bankerne, hvorfra der højst kan hæves et beløb svarende til 200 dollar om ugen.

For at få fat i kontanter er der dukket en masse improviserede markeder op i Kabul, hvor folk forsøger at sælge ud af deres ejendele, men der er mangel på købere.

Muligheden for at få et job er begrænset, og statsansatte har ikke fået udbetalt løn siden mindst juli.

Mens de fleste lader til at være glade for, at der ikke længere er kamphandlinger, så trækker den elendige økonomi i den anden retning.

- Hver dag bliver tingene værre for os. Det er en rigtig dårlig situation, siger en butiksindehaver.

Internationale donorer har lovet over én milliard dollar, der skal forhindre en humanitær katastrofe, som ifølge FN's generalsekretær, António Guterres, kan få hele Afghanistan til at kollapse.

Efter den kaotiske evakuering i august, hvor en række vestlige lande i al hast måtte evakuere statsborgere og lokalt ansatte fra landet, er de første fly med nødhjælp begyndt at ankomme, i takt med at lufthavnene bliver genåbnet.

Der er dog ingen tegn på en international anerkendelse af Taliban-regeringen, eller på at de omkring ni milliarder dollar, som Afghanistan har stående i udenlandske banker, vil blive frigivet til det nye styre.

/ritzau/Reuters