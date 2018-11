En mand er død efter hajangreb ved australsk turistø

Det er det tredje hajangreb på blot to måneder ved øgruppen Whitsundays, der er en populær turistdestination.

En mand er død efter et hajangreb ved en populær turistdestination i Australien.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er det tredje hajangreb på blot to måneder ved den tropiske øgruppe Whitsundays nær Great Barrier Reef ved den australske østkyst.

Det var en 33-årig australsk mand, der mandag omkring klokken 17.30 lokal tid blev angrebet af en haj, som bed ham i arme og ben. Det oplyser en talsmand for det australske politi.

Han blev derefter bragt til hospitalet, hvor han mistede livet som følge af sine skader.

Manden var på sejltur på en yacht ved øgruppen Whitsundays nær Cid Harbour, hvor han både svømmede og stod på paddleboard.

Hajen angreb ham, mens han svømmede ud for yachten. Han blev straks herefter samlet op af en redningsbåd, hvor han med det samme blev behandlet for sine skader.

Herfra blev han fragtet i helikopter til et hospital.

- Han havde fået meget alvorlige bid, som medførte et stort blodtab og hjertestop, fortæller Ben McCauley, der var en del af redningspersonalet i helikopteren.

Manden blev genoplivet to gange i løbet af mindre end 45 minutter, før det var muligt at bringe ham til hospitalet.

Hajangreb er ellers sjældne i området. Og indtil sidste måned var det otte år siden, der sidst havde været et alvorligt angreb ved Whitsundays.

Men i september blev en 46-årig kvinde og en 12-årig pige angrebet under to separate angreb. De kom begge på hospitalet og blev behandlet for deres alvorlige skader.

Efter de to angreb dræbte de australske myndigheder to store tigerhajer. Den ene var 3,3 meter lang.

- Hajer af denne størrelse er potentielt meget farlige for mennesker, men vi kan ikke vide med sikkerhed, om det var disse to hajer, der stod bag angrebet, sagde en talsmand for delstaten Queensland efterfølgende.

/ritzau/