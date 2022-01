En milliard vaccinedoser er fordelt globalt af Covax

Det internationale vaccinesamarbejde i Covax har i weekenden nået en vigtig milepæl, da der nu er distribueret en milliard vaccinedoser mod covid-19 til verdens lande.

Covax blev dannet i 2020 af Verdenssundhedsorganisationen WHO, vaccinealliancen Gavi og Koalitionen for Epidemiske Beredte Fornyelser.

- Dette er en vigtig milepæl i historiens største og hurtigste globale vaccinedistribution, skriver chefen for Gavis, Seth Berkley, på Twitter.

Covax leverede sin første vaccinedosis til Ghana i februar sidste år. Den seneste leverance, som markerede en milliard doser er gået til Rwanda.

Berkley skriver videre, at han er stolt over, at 90 procent af de en milliard doser er blevet leveret til lav-og mellemindkomstlande.

Covax har dog ikke levet op til et tidligere mål om at levere to milliarder doser til verdens lande inden udgangen af 2021. Covax har forklaret dette ved, at det ikke har været muligt at sikre tilstrækkeligt store andele af vacciner i konkurrencen med verdens rige lande.

Blandt kritikere af de rige landes ageren med selv at hamstre vacciner er den tidligere britiske premierminister Gordon Brown, som i julen kaldte den ulige fordeling af vacciner til fattigere lande for "en skamplet på vores globale sjæl".

- Folk er begyndt at indse, at coronavirus vil komme tilbage og hjemsøge hvert eneste land, hvis der ikke gøres bestræbelser på at få vaccineret hele verden næste år, sagde han til BBC.

I Nigeria, som er Afrikas mest befolkningsrige land med over 206 millioner indbyggere, er kun en ud af 20 vaccineret, viste tal sidst i december.

/ritzau/AFP