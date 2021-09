En mister livet og 12 er såret efter skyderi i Tennessee

Én person er død, mens 12 andre er blevet såret i et skyderi, der fandt sted i den amerikanske by Collierville, der ligger i delstaten Tennessee.

Det oplyser lokalt politi til det amerikanske medie CNN. Gerningsmanden blev fundet død kort efter.

En talsperson fra rådhuset i Collierville Jennifer Casey siger til mediet, at skyderiet fandt sted i en Kroger-butik. Kroger er en amerikansk supermarkedskæde.

Hun oplyste desuden til lokalmediet The Commercial Appeal, at der var adskillige tilskadekomne, og at folk efter skyderet blev kørt på skadestuen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hverken politiet eller Jennifer Casey har oplyst, hvor alvorlige skaderne for de 12 tilskadekomne er.

Collierville ligger lige øst for Memphis, der er den næststørste by i Tennessee.

/ritzau/