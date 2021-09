En mister livet og 13 er sårede efter skyderi i Tennessee

Kaosset herskede for en stund torsdag aften dansk tid i den amerikanske by Collierville, da en gerningsmand åbnede ild i et supermarked. Han dræbte én og sårede 13 andre.

Det skriver det amerikanske medie CNN.

Kort efter skyderiet fandt politiet gerningsmanden død. Han have skudt sig selv, oplyser politichef Dale Lane.

Skyderiet fandt sted i en Kroger-butik, som er en amerikansk kæde af supermarkeder. Den ligger i Collierville, som ligger lige øst for Memphis, der er den næststørste by i delstaten Tennessee.

Efter hændelsen blev adskillige ansatte i supermarkedet fundet i kølediske eller indelukket i aflåste kontorlokaler, hvor de havde søgt tilflugt.

- De gjorde lige præcis, hvad de har fået besked på: Løb, gem jer, og slås, siger Dale Lane ifølge CNN.

Brignetta Dickerson arbejder i Kroger-butikken, og fortæller, at hun stod ved kassen, da skyderiet begyndte i butikkens delikatesseafdeling.

- Han blev bare ved og ved med at skyde, siger hun.

- Han skød en af mine kolleger i hovedet, og så skød han en af kunderne i maven.

- Jeg er stadig lidt bange og ryster lidt, men jeg er i god behold.

