En moderne pave med et gammelt problem

Jorge Mario Bergoglio - eller bare pave Frans - kom for fem år siden ind i Vatikanet som et frisk pust. Ligesom forgængerne kæmper han med misbrugssager.

En ny type pave.

Sådan bliver pave Frans beskrevet, i forbindelse med at han tirsdag har været overhoved for den romersk-katolske kirke i fem år.

Han er ydmyg, barmhjertig og taler lige ud af posen. Men ikke alle er glade for ham.

De seneste fem år har budt på en række afgørende øjeblikke, der har ændret opfattelsen af, hvad katolicismen er for en størrelse.

Mange fremhæver, da pave Frans i 2013 afviste at fordømme homoseksuelle præster. Andre betoner, at han i 2016 opfordrede præster til at vise medfølelse frem for strenghed i sager om skilsmisse.