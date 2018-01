En ny præsident i Catalonien

* Carles Puigdemont, der i øjeblikket opholder sig i selvvalgt eksil i Belgien, ventes at blive nomineret til posten som præsident i Catalonien.

* Den første afstemning om at vælge en præsident vil formentlig finde sted 31. januar i det catalanske parlament.

* Hvis der er flertal for Puigdemont, ventes centralregeringen i Madrid igen at tage styringen over Catalonien.

* Hvis der ikke umiddelbart kan findes et flertal for Puigdemont eller en anden kandidat, har parlamentet godt to måneder til at nå til enighed. Sker det ikke, vil der blive udskrevet nyvalg.

Kilde: Reuters.

/ritzau/