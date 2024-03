En person dræbt i droneangreb i Rusland nær grænsen til Ukraine

En person er dræbt og to er såret i forbindelse med et ukrainsk droneangreb i den russiske region Belgorod lørdag morgen.

Det oplyser den regionale guvernør ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han oplyser desuden, at i alt to distrikter i regionen lørdag morgen er blevet angrebet af droner.

Belgorod ligger nær den russiske grænse til Ukraine.

En lokal guvernør fra den russiske region Samara oplyser desuden på Telegram, at et olieraffinaderi i regionen brød i brand natten til lørdag efter droneangreb på flere af regionens olieraffinaderier.

Der er tale om raffinaderiet Kuibyshev, der med en produktionskapacitet på syv millioner tons olie om året, er et af regionens største.

- Vi ser, at fjenden, som lider nederlag på slagmarken, gør alt for at underminere vores udholdenhed og sammenhold, skriver den lokale guvernør i Samara om angrebet.

Der er ingen meldinger om omkomne i forbindelse med angrebene på olieraffinaderier natten til lørdag.

Det russiske forsvarsministerium skriver i en pressemeddelelse, at 12 ukrainske droner i løbet af natten er blevet neutraliseret over regionerne Bryansk, Belgorod, Vorenezh og Saratov. De tre første ligger nær grænsen til Ukraine.

Ifølge AFP har Ukraine de seneste uger optrappet sine angreb i Rusland særligt mod energianlæg.

/ritzau/AFP