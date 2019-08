En person dræbt og seks såret ved overfald i Frankrig

Knivstikkeri i det sydøstlige Frankrig har kostet en person livet, mens yderligere seks er blevet såret.

En person er dræbt og seks er såret i forbindelse med et overfald i det sydøstlige Frankrig lørdag eftermiddag.

Det oplyser en talsmand for lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge avisen Libération skete overfaldet ved en metrostation i byen Villeurbanne, der ligger nær storbyen Lyon.

To mænd menes at stå bag overfaldet - den ene bevæbnet med en kniv og den anden med et grillspyd.

Den ene formodede gerningsmand er anholdt, mens den anden er på fri fod og eftersøgt af politiet, oplyser de lokale myndigheder til Libération.

/ritzau/