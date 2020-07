En person er død af knivstik i slagsmål i Stockholm

En person er anholdt efter et slagsmål i Stockholm onsdag aften, som har kostet en person livet.

En person er død af knivstik, og tre andre er kommet til skade i et slagsmål onsdag aften i Stockholm.

Det oplyser politiet i den svenske hovedstad.

De fire personer blev bragt på hospitalet efter hændelsen, hvor den ene afgik ved døden som følge af sine skader. Politiet har ikke frigivet oplysninger om den dræbte persons alder eller bopæl.

Politiet modtog anmeldelsen om et slagsmål i Kungsträdgården mellem flere personer kort før klokken 20.00, og flere patruljer blev sendt til stedet.

En person er anholdt. Vedkommende er blandt de fire tilskadekomne, som blev bragt på hospitalet.

Ifølge pressetalsmand for politiet Ola Österling kom den formodede gerningsmand op at slås med en gruppe personer og stak mindst tre personer med en kniv. Derefter forsøgte han at flygte fra stedet, men blev forfulgt af mindst to af de tilskadekomne personer.

Øjenvidner oplyser, at slagsmålet opstod blandt en større gruppe unge på cirka ti personer.

Politiet har indledt en drabsefterforskning. Sent onsdag er dele af Kungsträdgården afspærret, så politiets teknikere kan arbejde uforstyrret på gerningsstedet.

/ritzau/TT