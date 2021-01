En person er fundet død i jordskred i Norge

Ni personer er fortsat savnet efter jordskred i Gjerdrum, Norge. En person er fredag fundet død.

Redningsmandskab har fundet en død person i jordskreddet i Gjerdrum, Norge.

Det oplyser politiet fredag eftermiddag ifølge det norske medie NRK.

Det er den første omkomne i forbindelse med jordskreddet.

De pårørende er ifølge politiet ikke underrettet endnu.

- Vi ønsker ikke at sige noget om køn eller alder, siger indsatsleder Roy Alkvist.

Ni personer er fortsat savnet. Der er tale om både kvinder, mænd og børn.

Politiet siger, at der er stor sandsynlighed for, at de savnede befinder sig i skredområdet.

Jordskreddet fandt sted tidligt onsdag morgen.

/ritzau/