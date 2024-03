En person er i kritisk tilstand efter brokollaps i Baltimore

En person er fundet i kritisk tilstand i Patapsco River ved Baltimore, hvor en motorvejsbro er kollapset natten til tirsdag lokal tid.

Det fortæller James Wallace, der er leder af brandvæsnet i Baltimore, på et pressemøde, som blandt andet sendes hos CBS News.

Yderligere én person er reddet op af vandet.

Redningsmandskab leder fortsat efter mindst syv personer i vandet, fortæller James Wallace.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Det er et stort område, som vi skal gennemsøge, siger James Wallace.

Der formodes desuden at være mindst syv køretøjer i vandet.

Broen styrtede sammen, da et containerskib sejlede ind i broen klokken 01.30 lokal tid - 06.30 dansk tid.

På pressemødet kommer det frem, at besætningen fortsat er på skibet.

Myndighederne oplyser, at intet tyder på, at der er tale om en terrorhandling.

Foruden James Wallace deltager Richard Worley fra politiet og Baltimores borgmester, Brandon Scott, på pressemødet.

Rederiet Synergy Marine Group, som administrerer fragtskibet, der påsejlede broen, har tidligere oplyst, at alle besætningsmedlemmer er uskadte.

Guvernøren i delstaten Maryland, Wes Moore, har erklæret nødretstilstand som følge af brokollapset.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi arbejder på tværs af forskellige instanser for hurtigt at kunne gøre brug af føderale ressourcer fra Biden-administrationen.

- Vi er taknemmelige for de tapre mænd og kvinder, som kæmper for at redde de involverede (i ulykken, red.), og vi beder for alles sikkerhed, siger guvernøren i en udtalelse ifølge CBS News.

Antallet af savnede er både blevet op- og nedjusteret i løbet af eftersøgningen.

Tidligere tirsdag forlød det, at op mod 20 personer var savnet.

Politi og brandvæsen får hjælp af et hold dykkere, der leder efter overlevende og omkomne i vandet i Patapsco River.

Baltimore ligger ved USA's østkyst nord for Washington D.C.

/ritzau/