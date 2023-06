To personer er døde efter skyderi på japansk militæranlæg

To personer er døde efter et skyderi på et japansk militæranlæg. En anden meldes såret.

Det oplyser det japanske militær onsdag.

Den japanske regering meldte tidligere ud, at tre personer var såret som følge af skyderiet, men har siden bekræftet to dødsfald.

I en udtalelse lyder det, at skyderiet fandt sted under en skydeøvelse.

Ifølge den japanske regerings kabinetschef, Hirokazu Matsuno, fandt hændelsen sted klokken 9 om morgenen lokal tid i byen Hino.

Han oplyser yderligere, at en person er tilbageholdt, men kommer ikke med flere detaljer.

Det lokale politi oplyser til AFP, at den formodede gerningsperson er en 18-årig soldat, der blev anholdt på gerningsstedet af andre soldater.

Han er blevet anklaget for forsøg på drab på en 25-årig soldat, oplyser en talsperson fra politiet, der ikke ønsker at oplyse sin identitet.

Ifølge en talsperson fra militæret blev der affyret otte skud.

Skyderier finder ekstremt sjældent sted i Japan, som har en stramt reguleret våbenlovgivning.

Alle, der ønsker at købe et skydevåben, skal gennemgå et grundigt baggrundstjek. Flere skudepisoder har dog rystet landet de seneste år.

I juli 2022 blev den tidligere premierminister Shinzo Abe skudt ihjel.

Den retssag skulle have været startet denne uge, men er blevet udskudt, efter at en pakke blev stoppet af en metaldetektor i retsbygningen.

Det kom senere frem, at pakken ikke indeholdt eksplosiver.

I stedet lå der i pakken en underskriftindsamling, hvor tusinder opfordrer til en mildere straf til den formodede gerningsperson bag Abes død.

/ritzau/AFP