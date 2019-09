En person mister livet i oversvømmet tunnel i Spanien

I alt tre personer er omkommet i uvejr i det sydlige Spanien. Fredag er én død i tunnel, mens to blev reddet.

En person har fredag mistet livet i det sydlige Spanien efter at være kørt med en bil ind i en oversvømmet tunnel.

Det oplyser borgmesteren i den sydspanske by Almeria, Ramon Fernandez Pacheco, til den spanske radiostation Cadena Ser.

Dermed er i alt tre personer omkommet i det voldsomme uvejr.

Det lykkedes for politiet at redde to personer fra bilen fredag. Det rapporterer den spanske tv-station TVE ifølge nyhedsbureauet AP.

Torsdag blev en 51-årig kvinde og hendes 61-årige bror fundet døde i en bil, som var væltet rundt af vandmasserne i Caudete cirka 100 kilometer syd for Valencia. Det skrev nyhedsbureauet Europa Press.

Den voldsomme regn i Spanien er faldet ved Valencia og syd herfor.

/ritzau/Reuters