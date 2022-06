En person mister livet i skyderi ved kirke i Alabama

To personer er hårdt såret efter et skyderi i en kirke i den amerikanske delstat Alabama.

Et skyderi ved en kirke i den amerikanske delstat Alabama har indtil videre kostet en person livet og efterladt to andre hårdt sårede.

Det oplyser det lokale politi i Vestavia Hills på Facebook torsdag aften lokal tid.

Politiet har anholdt den formodede gerningsmand.

De to sårede bliver i øjeblikket behandlet for deres skader på et hospital.

Politiet modtog anmeldelsen om skyderiet klokken 18.22 torsdag lokal tid. Siden strømmede beredskabet til Stephen's Episcopal kirke i Vestavia Hills.

Det er natten til fredag dansk tid sparsomt med oplysninger om hændelsen.

Politiet har endnu ikke oplyst et eventuelt motiv.

USA har i den seneste tid oplevet en særlig slem periode med skyderier.

I slutningen af maj var en mindre by i Texas vidne til et af de værste skoleskyderier i USA i mange år.

19 elever og to lærere blev skudt og dræbt.

Skyderiet fandt sted på Robb Elementary School, der er en skole for de mindre årgange. Den formodede gerningsmand, en 18-årig elev fra et gymnasium i Uvalde, døde også.

I alt har flere end 20.000 mennesker mistet livet i USA siden begyndelse af året efter at være blevet skudt. Det inkluderer også hændelser, hvor personer har begået selvmord, skriver nyhedsbureauet AFP.

Efter skoleskyderiet i Uvalde har USA's lempelige våbenlove igen været en del af dagsordenen, som politikere landet over har diskuteret.

Det har ført til, at der måske snart kan være en mindre reform af våbenlovene på vej. Søndag tegnede 20 senatorer fra landets to store partier i hvert fald rammerne for en lovpakke.

Forslaget indeholder blandt andet stramninger af adgangen til at købe skydevåben. Der er dog lagt større vægt på forebyggelse.

/ritzau/