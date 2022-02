Én savnet passager fundet efter færgebrand

Det er lykkedes at finde én af de 12 savnede passagerer fra færgen "Euroferry Olympic" i live.

En passager, som har været savnet efter branden på det italienske skib Euroferry Olympic, er fundet i live. Det oplyser de græske myndigheder.

Passageren er en 21-årig lastbilchauffør fra Hviderusland, som blev opdaget i skibets stævn, da det søndag blev bugseret i havn.

Billeder fra det græske nyhedsmedie iefimerida.gr viser, hvordan en mand klædt i T-shirt og shorts kravler ned ad en stige og går fra borde.

Branden opstod natten til fredag på færgen, der sejler i Adriaterhavet mellem den græske by Igoumenitsa og Brindisi i Italien.

Størstedelen af de 239 passagerer og 51 besætningsmedlemmer blev reddet i land, men efterfølgende savnede man fortsat 12 af dem.

Nu er listen af savnede altså nede på 11 og tæller syv bulgarere, tre grækere og en tyrker - alle lastbilchauffører.

Man mener, at de alle har ligget og sovet i deres biler på vogndækket, da branden brød ud.

Derudover ved man ikke, om der kan have været andre blinde passagerer med på færgen ud over de to afghanere, der blev opdaget i forbindelse med redningsaktionen.

Brandårsagen er endnu ikke fastslået.

/ritzau/AFP