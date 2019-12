En slags julemand i Colorado Springs røvede en bank

Ældre mand røvede en bank i amerikansk by og kastede sedlerne op i luften udenfor og ønskede folk en god jul.

En ældre mand har inden jul røvet en bank i den amerikanske delstat Colorado, men åbenbart ikke for selv at blive rig.

Ude på gaden kastede han sedlerne op i luften og ønskede forbipasserende god jul, fortæller amerikanske medier.

Politiet i Colorado bekræfter, at det drejer sig om en "ældre hvid mand". Han røvede Academy Bank i Colorado Springs efter at have truet de ansatte med et uspecificeret våben.

Han slap afsted med et ukendt pengebeløb.

- Han gik i gang med at kaste pengene ud af en pose og så sige "god jul", fortæller et øjenvidne til en lokal radiostation.

Politiet oplyser, at man har identificeret manden som den 65-årige David Wayne Oliver. Han blev anholdt i en Starbucks-café efter optrinnet på gaden. Det skete stille og roligt.

Betjente fortæller også til lokale medier, at der ikke var noget, der tydede på, at den 65-årige var bevæbnet, da han blev anholdt.

Flere, der var til stede efter røveriet, forsøgte at aflevere nogle af de stjålne penge tilbage til banken, siger et øjenvidne. Men en betjent bekræfter over for avisen Denver Post, at tusindvis af dollar er forsvundet.

