En stor prædikant med fokus på de unge

* En daginstitution i Göteborg blev for nyligt lukket, da kommunen opdagede, at den islamiske prædikant Anas Khalifa har adresse samme sted som institutionen.

* Anas Khalifa er en af de mest populære prædikanter i Sverige og beskrives som salafist. Han er kendt for at tale til unge via sociale medier.

* Han har blandt andet advaret unge studenter mod at fejre deres afsluttende eksamen med den begrundelse, at det er haram (forbudt) og vil gøre Allah vred.

* Han mener desuden, at det ifølge islam er forbudt at være kærester og at fejre valentinsdag såvel som fødselsdag.

* Anas Khalifa kom til Sverige i 1989 fra Egypten.

Kilde: "Mellan salafism och salafistisk jihadism" fra Försvarshögskolan.

/ritzau/