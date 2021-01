En ud af 13 i USA har fået positiv coronatest

Biden har gjort kampen mod corona og kapløbet for at få vacciner hurtigt ud til sin hovedprioritet.

USA har bekræftet over 25 millioner tilfælde af coronasmitte, siden det første smittetilfælde blev bekræftet i landet for omkring et år siden.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University søndag.

Det svarer omtrent til, at hver trettende amerikaner er eller har været bekræftet smittet med virusset. Dertil kommer formentlig et ukendt antal, som har været smittet uden at vide det.

Det er kun fem dage siden, at USA rundede en anden kedelig milepæl, da der var registreret over 400.000 coronadødsfald i landet.

Det er kun fire dage siden, at USA's nye præsident, Joe Biden, blev taget i ed. Han har gjort kampen mod pandemien til sin højeste prioritet.

Biden har sagt, at han vil have 100 millioner mennesker vaccineret i løbet af sine første 100 dage på præsidentposten. USA har omkring 331 millioner indbyggere.

Han har også opfordret amerikanerne til at bære mundbind eller maske i disse 100 dage.

Præsidenten presser desuden på for at få Kongressen til at godkende en hjælpepakke på hele 1900 milliarder dollar. En del af de mange milliarder skal bruges på at få vaccineret flere i de kommende måneder.

Søndag skal Biden efter planen mødes med en gruppe senatorer fra begge partier for at drøfte hjælpepakken.

Over hele verden arbejder myndighederne i kapløb mod nye og mere smitsomme varianter af virusset og forsøger at få vaccineret flest muligt, inden virusset eventuelt muterer til en version, der kan modstå vaccinerne.

- Varianterne er meget bekymrende, siger Vivek Murthy, som Biden har nomineret til posten som medicinaldirektør.

- Det er op til os at tilpasse os og være et skridt foran, tilføjer han.

Målt i antal smittetilfælde og døde totalt set ligger USA i top i verden med 25 millioner bekræftede smittetilfælde og over 417.000 døde. Det svarer til 1,26 promille af befolkningen, der er registreret døde med covid-19.

Målt i forhold til antal døde i forhold til indbyggertallet er USA nummer 10 på listen over de hårdest ramte lande i verden.

På verdensplan er der over 98 millioner bekræftede smittetilfælde, hvoraf USA altså tegner sig for godt en fjerdedel.

