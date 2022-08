En ukrainsk tragedie: Et halvt års ødelæggelse og stadig ingen fred i sigte

Der er nu er et halvt år siden, at Rusland invaderede i Ukraine – for præsident Vladimir Putin er der tale om en ”special militæraktion”, men retteligt er det en angrebskrig, noget der er entydigt forbudt af folkeretten.

En lille måned før invasionen, den 28. januar 2022, skrev denne signatur en analyse af scenarierne for en invasion og udpegede tre scenarier: invasion fra syd via den annekterede Krim-halvø, invasion fra øst via Donbas eller en invasion fra nord mod hovedstaden Kyiv for at kuppe den ukrainske regering.