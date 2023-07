Endelige resultater bekræfter godt Alzheimers-nyt fra Novo-rival

Efter årtier med kun få fremskridt i bekæmpelsen af Alzheimers sygdom er der kommet skub i udviklingen.

Et middel udviklet af det amerikanske medicinalselskab Eli Lilly viser i et studie igen, at det sinker udviklingen af hjernesygdommen.

Det skriver Financial Times, efter at endelige resultater af et fase 3-studie mandag er blevet præsenteret på en international konference.

Lægemidlet kan bremse den kognitive svækkelse hos personer med Alzerheimers sygdom i et tidligt stadie med omkring 35 procent, bekræfter mandagens offentliggørelse.

For en undergruppe med lavere mængder af såkaldte tau-proteiner var der endda bedre resultater.

Mandag meddeler Eli Lilly, at en ansøgning om en godkendelse er sendt afsted til den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA.

En afgørelse ventes senere på året om midlet, som hedder donanemab.

Demens er en række kroniske og ofte fremadskridende sygdomme i hjernen, som fører til tab af intellektuelle funktioner.

Alzheimers er den hyppigst forekommende demenssygdom.

Tal fra danske sundhedsregistre viser ifølge Nationalt Videnscenter for Demens, at antallet af registrerede demenstilfælde blandt personer på 65 år og derover steg fra cirka 29.600 i 2010 til cirka 38.675 i 2022.

Eli Lilly er blandt de største konkurrenter for danske Novo Nordisk.

/ritzau/