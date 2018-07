Endnu to drenge er reddet ud fra grotte

- En niende og en tiende person er båret ud af grotten, siger øjenvidner til Reuters.

Endnu to drenge er tirsdag formiddag dansk tid blevet reddet ud fra grotten i det nordlige Thailand. Det oplyser politi og kilder i flåden til nyhedsbureauet AFP og øjenvidner til Reuters.

- En niende og en tiende person er båret ud af grotten, siger øjenvidner til Reuters.

Tidligere skrev AP, at en ambulance var set køre væk fra grotten, hvor dykkere tirsdag morgen indledte en mission for at redde de sidste fire fodbolddrenge og deres træner.

Også en læge og tre dykkere, der har været i grotten, siden drengene blev fundet, skal bringes ud, inden operationen er afsluttet.

- Operationen i dag ventes at vare længere end de tidligere. Når den er afsluttet, kan vi alle fejre det, hed det i en presseerklæring, efter at operationen var blevet indledt tidligt tirsdag.

/ritzau/Reuters