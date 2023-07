Endnu en brandmand dør i canadiske skovbrande

Endnu en brandmand er død efter en skade påført under forsøget på at dæmme op for de voldsomme skovbrande, der raserer i Canada.

Det oplyser myndighederne søndag ifølge Reuters.

Brandmanden er den anden til at miste livet i forbindelse med skovbrandene efter en 19-årig kvinde døde torsdag i provinsen British Columbia.

Med omkring ti millioner hektar - eller 100.000 kvadratkilometer - skovareal allerede nedbrændt er Canada på vej til sin værste sæson af skovbrande nogensinde.

De dækker lige nu et område, som er mere end dobbelt så stort som Danmark.

Den hidtidige - og dystre - rekord var fra 1989. Dengang brændte 7,3 millioner hektar skov og beplantning ned i løbet af et helt år ifølge en opgørelse fra Canadisk Tværsektorielt Center for Skovbrande.

I år har skovbrande i Canada altså ramt et areal, der er tre millioner hektar større på mindre end syv måneder.

Siden nytår er der registreret 4088 naturbrande i landet, og flere end 150.000 personer er blevet evakueret i forbindelse med brandene.

De fleste brande er dog opstået langt fra beboede områder. Mens en stor del af naturbrandene ikke udgør nogen direkte fare for den canadiske befolkning, har de alle alvorlige konsekvenser for miljøet, plante- og dyrelivet.

Ifølge en forsker, der er ansat i Canadas ministerium for naturressourcer, er naturbrandenes omfang kommet bag på ham og hans kolleger.

- Vi står i år med nogle tal, som er langt værre end vores mest pessimistiske forudsigelser, har forskeren Yan Boulanger sagt til nyhedsbureauet AFP.

- Hvad, der er fuldstændig vildt, er, at der ikke har været nogen pause (i brandene, red.) siden maj.

Aktuelt var der ifølge de canadiske myndigheder søndag cirka 900 aktive brande. Heraf er 570 ude af kontrol.

/ritzau/