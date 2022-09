Endnu en delstat i USA kalder til folkeafstemning om fri abort

Debatten om den fri abort har for alvor raset i USA, siden en højesteretsomgørelse fra juni i praksis satte en stopper for retten i en lang række amerikanske delstater.

Siden har delstaten Kansas ladet det være op til befolkningen at stemme om retten til fri abort, og nu følger endnu en delstat trop.

Den øverste domstol i Michigan, som ligger i den nordlige del af USA, har bestemt, at spørgsmålet om fri abort skal afgøres ved en folkeafstemning i november.

Delstaten gjorde egentlig aborter forbudt i starten af 1930'erne, men den lov blev suspenderet, da USA's højesteret sikrede retten til fri abort med den vidt omtalte "Roe mod Wade"-afgørelse fra 1973.

Artiklen fortsætter under annoncen

"Roe mod Wade" blev omgjort af højesteret i juni, og da kunne loven egentlig træde i kraft i Michigan. Men onsdag vurderede en dommer i delstaten, at loven var i strid med delstatens forfatning og derfor ikke var gyldig.

Det, som Michigans indbyggere nu skal stemme om, er en forfatningssikret ret til abort. Stemmer de ja, betyder det, at lovgivere i delstaten heller ikke kan indføre et nyt forbud mod abort, selv om det ville være i overensstemmelse med USA's højesterets omstødelse af "Roe mod Wade".

Sagen fik sit udspring før højesteretsbeslutningen fra juni.

Ngo'en Reproduktiv Frihed for Alle (RFA), som kæmper for retten til fri abort, samlede flere end 730.000 underskrifter, for at retten til fri abort skulle skrives ind i Michigans delstatsforfatning.

Alligevel kom forslaget til at sidde fast i Michigans valgkommission, og RFA endte i sidste uge med at bede Michigans højesteret om at tage sagen op. Det er den retsinstans, som nu har besluttet, at forslaget om at skrive retten til fri abort ind i delstatens forfatning skal til folkeafstemning.

USA's højesterets omstødelse indskrænkede i praksis retten til fri abort i en lang række delstater. Mere end halvdelen af de amerikanske delstater har haft love, der ulovliggør abort, men de var ikke i virke på grund af den højesteretssikrede ret.

I Kansas gjorde befolkningen det klart, at den var for at bevare retten til fri abort. 59 procent stemte således for at bevare den forfatningssikrede ret i delstaten i begyndelsen af august.

/ritzau/Reuters