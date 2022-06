En lærer kæmper torsdag for livet efter påkørsel i Berlin. Hans kvindelige kollega døde onsdag.

Endnu en lærer frygtes at miste livet efter Berlin-påkørsel

Endnu en lærer frygtes at omkomme, efter at en 29-årig mand onsdag kørte ind i en menneskemængde i Tysklands hovedstad, Berlin.

Det oplyser Tysklands statsanklager torsdag.

Under påkørslen blev blandt andre to lærere ramt - en mandlig og en kvindelig - og de 14 elever, som de to var på tur med. Den kvindelige lærer mistede livet onsdag, mens den mandlige kollega altså er i livsfare.

De 14 elever meldes alle uden for livsfare.

I alt blev omkring 30 personer ramt, da den 29-årige tysk-armenier onsdag formiddag kørte ind på den populære forretningsgade Kurfürstendamm.

Torsdag siger Berlins borgmester, Franciska Giffey, at mandag bag påkørslen var "et psykisk svært forstyrret menneske".

Hun kalder desuden optrinet en "amokhandling"

Politiet er fortsat i gang med at undersøge, hvorfor den 29-årige tysk-armenier i bagagerummet af sin Renault Clio havde plakater liggende med henvisning til Tyrkiet. Om der eventuelt kan findes et motiv her.

- Jeg er dybt bedrøvet over denne forfærdende forbrydelse, skrev forbundskansler Olaf Scholz onsdag aften på Twitter.

- En udflugt for en skoleklasse fra Hessen endte i et mareridt. Vores tanker er hos familierne til den døde og de sårede, blandt dem mange børn. Jeg ønsker, at de alle hurtigt må komme sig.

Folk måtte springe for livet, da den 29-årige mand, der er bosat i Berlin, på et af Berlins mest travle strøg kørte sin bil op på fortovet og fortsatte et par hundrede meter, inden han kørte gennem frontruden på en parfumebutik.

/ritzau/Reuters