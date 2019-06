Endnu en person er død af ebola i Uganda

Læger kalder ebolaepidemi i DRCongo og Uganda for stærkt foruroligende i appel om international indsats.

Endnu en patient er død i Uganda af ebola, rapporterer AFP. Det sker dagen efter, at en femårig dreng døde af sygdommen i det afrikanske land, hvor der er mindst tre bekræftede tilfælde af sygdommen.

Det er en bedstemor til drengen, som meldes død.

De smittede havde alle været i DRCongo, hvor mange nye udbrud af ebola skaber dyb bekymring.

To andre patienter er isoleret i Uganda - den ene er en treårig bror til den døde dreng. Den anden er en 23-årig mand med ebola-symptomer. Ugandas regering har desuden oplyst, at der er fem eller seks andre formodede tilfælde i landet.

I DRCongo er der registreret over 2000 tilfælde af den ekstremt farlige og smitsomme sygdom. Knap 1400 er døde af sygdommen i landet.

Hele Østafrika har været i forhøjet alarmberedskab siden udbruddet i DRCongo.

Lederen af en større medicinsk forsknings- og nødhjælpsgruppe siger torsdag til BBC, at situationen i det centrale Afrika er "stærkt foruroligende".

Jeremy Farrar, direktør for velgørenheds- og forskergruppen Wellcome Trust, siger, at spredningen af ebola til Uganda er tragisk, men ikke overraskende, og han advarer om, at der ventes flere tilfælde.

Han siger, at der er behov for en "fuld national og international reaktion på udviklingen for at beskytte liv".

- DRCongo bør ikke stå med dette alene, siger Farrar.

WHO siger, at Uganda har sørget for vaccinationer af næsten 4700 læger, sygeplejersker og ansatte i sundhedssektoren med ny forsøgsmedicin, som måske kan beskytte dem mod virusset.

Udbruddet i DRCongo er det tiende i landet, siden sygdommen blev identificeret i 1976.

En epidemi ramte Liberia, Guinea og Sierra Leone mellem 2013 og 2016, hvor over 11.300 mennesker døde.

Ebola overføres fra vilde dyr til mennesker og overføres fra menneske til menneske via inficerede kropsvæsker som blod, spyt og sæd.

/ritzau/AFP