Endnu en person er omkommet efter masseskyderi i El Paso

Dødstallet er steget til 21 personer efter angreb i El Paso, hvor en gerningsmand åbnede ild ved en Walmart.

Et masseskyderi ved en Walmart-butik lørdag i den amerikanske grænseby El Paso har krævet mindst 21 liv.

Det står klart mandag. Her oplyser myndighederne, at endnu en person er omkommet som følge af angrebet.

Det samlede dødstal stiger dermed fra 20 til 21 personer.

- Vi er kede af at meddele, at dødstallet er steget med en. Offeret omkom tidligt i morges på hospitalet, skriver El Pasos politi på Twitter.

Politiet oplyser ikke noget om det seneste offers identitet.

En 21-årig mand er anholdt og sigtet for at stå bag angrebet.

Manden menes desuden at stå bag en tekst, der blev offentliggjort på hjemmesiden 8chan få minutter før angrebet.

Teksten er et slags manifest, hvor der står, at "angrebet er et svar på den latinamerikanske invasion" af Texas.

Dagen efter angrebet i El Paso blev ni mennesker dræbt i Dayton i den amerikanske delstat Ohio.

/ritzau/